Український баскетболіст запустив цікавий челендж в соцмережах: відео

Український баскетболіст Максим Пустозвонов вирішив запустити челендж у соцмережах. А за його виконання обіцяє подарунки.

Кожного тижня баскетболіст викладатиме одне завдання. А ті, хто його виконає, потраплятимуть у сторіс баскетболіста. Найкращому виконавцю Максим Пустозвонов обіцяє призи – білет на матч, плакат з автографами гравців збірної України тощо.

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Перше завдання від Максима – закинути поспіль три кидки – з під кільця, середній та з-за дуги.