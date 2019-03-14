Український баскетболіст запустив цікавий челендж в соцмережах: відео
Український баскетболіст Максим Пустозвонов вирішив запустити челендж у соцмережах. А за його виконання обіцяє подарунки.
Кожного тижня баскетболіст викладатиме одне завдання. А ті, хто його виконає, потраплятимуть у сторіс баскетболіста. Найкращому виконавцю Максим Пустозвонов обіцяє призи – білет на матч, плакат з автографами гравців збірної України тощо.
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Перше завдання від Максима – закинути поспіль три кидки – з під кільця, середній та з-за дуги.
Джерело: 24 Канал
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