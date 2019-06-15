Український боксер Далакян переміг та захистив чемпіонський титул WBA
Український боксер Артем Далакян без особливих проблем переміг Саравута Таворнхама з Таїланду. Українець втретє захистив чемпіонський титул WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг)
Сам бій відбувся на вертолітному майданчику КВЦ "Парковий" у Києві. Українець зі старту розпочав активно тиснути на суперника. Тож Таворнхам не завжди встигав за темпом Далакяна.
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У дев'ятому раунді суперник Далякяна впав на ринг, але арбітр не зарахував нокдаун. Однак вже у десятому раунді він зупинив бій. Українець активно атакував Таворнхама і той просто не встигав захищатися. Тож бій зупинили.
Для Далакяна це був вже третій захист.
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