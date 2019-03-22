Український футболіст двома голами допоміг своєму клубу перемогти іспанців: відео
Український футболіст "Динамо-Брест" Олексій Хобленко відзначився двома голами за свій білоруський клуб.
Хобленко забив "Марбельї", яка виступає в третій іспанській лізі.
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Фінальний рахунок матчу – 2:1. Також в складі клубу з Білорусі грали українці Олександр Нойок та Артем Мілевський.
Команди проводили контрольний матч. Спаринг був зіграний в рамках тренувального збору в Іспанії.
Джерело: 24 Канал
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