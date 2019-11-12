Український футболіст став найкращим бомбардиром іноземного чемпіонату

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Адерінсола Есеола
Адерінсола Есеола / Фото з відкритих джерел

Український форвард "Кайрата" Адерінсола Есеола став найкращим бомбардиром чемпіонату Казахстану 2019 року.

Адерінсола Есеола разом з "Кайратом" зайняв 2 місце, відставши лише на очко від чемпіона. При цьому клуб з Алма-Ати стає другим вп'яте поспіль.

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На рахунку 28-річного українця 19 голів в 27 матчах, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром турніру разом з Мартіном Томасовим з "Астани". Однак у Есеоли всі м'ячі забиті з гри, тоді як хорват один раз відзначився з пенальті.

Есеола виступає в Казахстані з весни 2018 року, спочатку погравши за "Акжайик" (13 матчів, 8 голів), а потім перебравшись в "Кайрат", за який в цілому зіграв 54 матчі і забив 33 голи.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Новини Казахстану
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