Український футболіст став найкращим бомбардиром іноземного чемпіонату
Український форвард "Кайрата" Адерінсола Есеола став найкращим бомбардиром чемпіонату Казахстану 2019 року.
Адерінсола Есеола разом з "Кайратом" зайняв 2 місце, відставши лише на очко від чемпіона. При цьому клуб з Алма-Ати стає другим вп'яте поспіль.
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На рахунку 28-річного українця 19 голів в 27 матчах, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром турніру разом з Мартіном Томасовим з "Астани". Однак у Есеоли всі м'ячі забиті з гри, тоді як хорват один раз відзначився з пенальті.
Есеола виступає в Казахстані з весни 2018 року, спочатку погравши за "Акжайик" (13 матчів, 8 голів), а потім перебравшись в "Кайрат", за який в цілому зіграв 54 матчі і забив 33 голи.
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