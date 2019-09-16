Український голкіпер Лунін увійшов в топ-40 претендентів на футбольну премію Golden Boy

Андрій Лунін, який виступає в оренді у "Вальядоліді", залишився в списку претендентів на премію Golden Boy і після скорочення номінантів до сорока.

В даний момент у нашого воротаря лише 3% голосів, у той час як головним претендентом на перемогу є Абдулкадір Омюр з "Трабзонспора" (24%).

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Нагорода Golden Boy вручається найкращому молодому гравцеві до 21 року. Крім воротаря "Реала" і збірної України, в ньому знаходяться такі гравці, як Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан"), Маттейс де Лігт ("Аякс"), Філ Фоден ("Манчестер Сіті"), Маттео Гендузі ("Арсенал"), Ніколо Дзаньоло ("Рома"), Жоау Фелікс ("Бенфіка").

За підсумками молодіжного чемпіонату світу, на якому Україна виграла золоті медалі, Лунін визнаний найкращим голкіпером турніру.

Голосування за найкращого молодого футболіста буде проходити до кінця року, а в жовтні список претендентів скоротиться до 20-ти.