Український клуб з нічиї стартував у Лізі чемпіонів, за суперників забив Фернандіньо

Український футзальний клуб "Продексім" розпочав свій шлях у груповому етапі Ліги чемпіонів. У першому матчі чемпіон України зустрілася з найкращою командою Португалії",

Бенфіка — Продексім 1:1

Голи: Фернандіньо, 17 — Зварич, 24

Матч команди проводили у бельгійському місті Галле, де й відбудуться інші матчі їх квартету. Перший тайм особистої зустрічі залишився цілковито за португальською командою. Однак гравці "Продексіма" таки стримали натиск суперників. Хоч і пропустили на 17-й хвилині, коли відзначився Фернандіньо.

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Натомість у другому таймі гравці херсонського клубу не лише вирівняли гру, але й забили. Гол у свій актив записав Зварич.

Матч так і закінчився внічию 1:1.

Нагадаємо, у елітний раунд з цієї групи вийдуть три кращі команди. Окрім "Продексіма" та "Бенфіки", у цьому квартеті також виступають бельгійський "Галле-Гойк" та азербайджанський "Араз". Саме з першим "Продексім" проведе наступну гру, яка запланована на 10 жовтня. У неділю, 12 жовтня, команда зіграє проти "Араза".

В елітному раунді 16 клубів розіб'ють знов-таки на чотири групи, переможці яких отримають перепустки до фінального етапу. Термін проведення еліт-раунду — 19-24 листопада. Жеребкування — 18 жовтня (початок — о 15.00 за київським часом).

Фінал чотирьох Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу відбудеться 23-25-го або 24-26 квітня 2020 року на майданчику одного з учасників.