Український шабліст Василь Гумен – чемпіон світу серед кадетів

26 Читать новость на русском
Василь Гумен – чемпіон світу серед кадетів з шаблі
Василь Гумен – чемпіон світу серед кадетів з шаблі

6 квітня в польському місті Торунь стартував чемпіонат світу з шаблі серед кадетів і юніорів. Перемогу серед кадетів здобув українець Василь Гумен

Якщо серед шаблістів-юніорів найкращий показник серед українців показав Василь Гумен, що закінчив виступ на 37-й позиції, та Іван Писаренко (на 40-й), то серед кадетів Україна здобула золоту нагороду.

Читайте також: Українка Марта Федіна перемогла на турнірі з артистичного плавання

Наш шабліст Василь Гумен став чемпіон світу серед кадетів. У фіналі українець переміг італійця Джорджіо Марчіано з рахунком 15:10

Щодо решти українців, то Дмитро Шостак – 56-ий, а Ілля Баранцов – 72-ий

blog_ava
Другий тур виборів президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації
сьогодні
13882
Теги: Новини Спорту Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Визначилися усі учасники півфіналу Кубка України: результати матчів
сьогодні 20:10 Визначилися усі учасники півфіналу Кубка України: результати матчів
115
Українка Марта Федіна перемогла на турнірі з артистичного плавання
сьогодні 19:19 Українка Марта Федіна перемогла на турнірі з артистичного плавання
57
"Дніпро-1" обіграв "Ворсклу" та вийшов у півфінал Кубка України: відео
сьогодні 19:04 "Дніпро-1" обіграв "Ворсклу" та вийшов у півфінал Кубка України: відео
121
Шахтар – Динамо: онлайн матчу Кубка України
сьогодні 16:59 Шахтар – Динамо: онлайн матчу Кубка України
2357
Африканський боксер нокаутував екс-суперника Кличка, поляк "виніс" росіянина Чудінова: відео
сьогодні 13:06 Африканський боксер нокаутував екс-суперника Кличка, поляк "виніс" росіянина Чудінова: відео
2224
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук