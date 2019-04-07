Український шабліст Василь Гумен – чемпіон світу серед кадетів

6 квітня в польському місті Торунь стартував чемпіонат світу з шаблі серед кадетів і юніорів. Перемогу серед кадетів здобув українець Василь Гумен

Якщо серед шаблістів-юніорів найкращий показник серед українців показав Василь Гумен, що закінчив виступ на 37-й позиції, та Іван Писаренко (на 40-й), то серед кадетів Україна здобула золоту нагороду.

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Наш шабліст Василь Гумен став чемпіон світу серед кадетів. У фіналі українець переміг італійця Джорджіо Марчіано з рахунком 15:10

Щодо решти українців, то Дмитро Шостак – 56-ий, а Ілля Баранцов – 72-ий