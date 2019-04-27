Український супертяж Захожий ефектним нокаутом переміг аргентинця Діаса

Український супертяж Олександр Захожий (11-0, 9 КО) технічним нокаутом у 8 раунді переміг аргентинця Маріано Рубена Діаса (13-14-1, 6 КО) у поєдинку під час вечора боксу в німецькому Карлсруе.

Маючи зріст 207 сантиметрів, Захожий вміло користувався перевагою в антропометрії: не підпускав суперника на ближню дистанцію за рахунок джеба, а сам – розстрілював його ударами.

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Однак нокаутувати Діаса, який непогано тримав удар, вдалося тільки незадовго до фінального гонгу. Українець притиснув суперника до канатів, розстрілюючи ударами – і суддя прийняв рішення зупинити побиття. Перемога Захожого технічним нокаутом у восьмому раунді.

У цьому ж вечорі боксу ще один український супертяж Владислав Сіренко (10-0, 9 КО) нокаутував 33-річного аргентинця Леандро Даніелем Робутті (6-3, 4 КО). Нокаут трапився вже в першому раунді. Опонент українця близько трьох хвилин не міг встати після закінчення бою.

Цікаво, що і Сіренко, і Захожий брали участь в підготовці Олександра Усика (16-0, 12 КО) до дебютного бою в суперважкій вазі проти Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

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