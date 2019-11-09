Українці Лень та Михайлюк зіграли за свої команди в НБА, обоє програли: відео

В НБА відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату. Серед них і матчі за участі українців Олексія Леня (виступає за "Атланту) та Святослава Михайлюка (гравець "Детройта"). Однак обидві команди програли.

Лень традиційно вийшов у старті "Атланти". Його команда приймала "Сакраменто". Однак "Хоукс" на рідному майданчику зіграли вкрай невдало. Команда програла три з чотирьох чвертей, і у підсумку поступилася.

Лень відіграв майже 22 хвилини, за які набрав 4 очки, а також зробив 7 підбирань.

Атланта – Сакраменто 109:121 (24:31, 23:32, 36:28, 26:30)

Свій ігровий час отримав і Михайлюк. Він зіграв за "Детройт" у виїзному матчі проти "Індіани". Українець відзначився 7 набраними очками, 2 підбираннями та 2 передачами за 16 хвилин гри.

Однак це не допомогло його команді. "Пістони" були попереду у першій чверті і майже до кінця другої, але на велику перерву пішли вже у ролі наздоганяючих. Після цього "Індіана" вже не дала зрівняти рахунок. Тож у підсумку теж поразка команди українця.

Індіана – Детройт 112:106 (27:35, 30:18, 28:19, 27:34)

Орландо – Мемфіс 118:86 (27:15, 24:33, 33:30, 34:8)

Вашингтон – Клівленд 100:113 (26:30, 26:37, 32:21, 16:25)

Міннесота – Голден Стейт 125:119 OT (29:31, 31:30, 20:25, 30:24, 15:9)

Новий Орлеан – Торонто 104:122 (30:30, 23:45, 22:22, 29:25)

Даллас – Нью-Йорк 102:106 (28:36, 29:25, 23:23, 22:22)

Юта – Мілуокі 103:100 (30:16, 25:19, 26:39, 22:26)

Денвер – Філадельфія 100:97 (18:24, 24:33, 23:27, 35:13)

Портленд – Бруклін 115:119 (20:26, 29:28, 37:35, 29:30)

Лейкерс – Маямі 95:80 (28:21, 20:25, 30:20, 17:14)