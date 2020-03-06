Українцям запропонували вгадати міста, які приймуть матчі збірної проти Іспанії та Німеччини

Збірна України в групі Ліги націй зіграє проти збірних Іспанії, Німеччина та Швейцарії. Вже відомо, коли відбудуться матчі, але поки не названо міста, які їх приймуть. Українцям запропонували вгадати їх.

Збірна України свої виступи в Лізі націй розпочне домашнім матчем проти Швейцарії 3 вересня. Ще два домашні матчі – проти Іспанії та Німеччини – "синьо-жовті" проведуть 10 та 13 жовтня відповідно. Усі поєдинки розпочнуться о 21:45 за київським часом.

До слова Календар матчів збірної України в Лізі націй: коли зіграємо з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією

На сторінці збірної України в facebook вболівальникам запропонували вгадати міста. які приймуть ці матчі. Відповідь треба дати у форматі "суперник – стадіон" до 23:59 п'ятниці, 6 березня. Переможця буде визначено 17 березня за допомогою програми random.org. Переможець отримає м'яч з автографами гравців збірної України.

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