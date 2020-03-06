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Українцям запропонували вгадати міста, які приймуть матчі збірної проти Іспанії та Німеччини

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На якому стадіоні зіграє збірна України? / facebook.com/UkraineNationalFootballTeam

Збірна України в групі Ліги націй зіграє проти збірних Іспанії, Німеччина та Швейцарії. Вже відомо, коли відбудуться матчі, але поки не названо міста, які їх приймуть. Українцям запропонували вгадати їх.

Збірна України свої виступи в Лізі націй розпочне домашнім матчем проти Швейцарії 3 вересня. Ще два домашні матчі – проти Іспанії та Німеччини – "синьо-жовті" проведуть 10 та 13 жовтня відповідно. Усі поєдинки розпочнуться о 21:45 за київським часом.

До слова Календар матчів збірної України в Лізі націй: коли зіграємо з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією

На сторінці збірної України в facebook вболівальникам запропонували вгадати міста. які приймуть ці матчі. Відповідь треба дати у форматі "суперник – стадіон" до 23:59 п'ятниці, 6 березня. Переможця буде визначено 17 березня за допомогою програми random.org. Переможець отримає м'яч з автографами гравців збірної України.

Варте уваги Як збірна України грала зі збірними Іспанії, Німеччини та Швейцарії – суперниками у Лізі націй

  • Ліга націй – європейський турнір, який прийшов на заміну товариським матчам. У ньому всі збірні поділені на 4 дивізіони – A, B, C та D. В кожному з дивізіонів є чотири групи по чотири команди. Матчі Ліги націй відбуваються в парний рік восени.
  • Переможці груп в дивізіоні A в непарний рік грають фінальний турнір (фінал чотирьох, який складається з півфіналів, фіналу та матчу за третє місце).
  • Переможці дивізіонів B, C та D в наступному розіграші підіймаються у вищий дивізіон. Команди, які зайняли останні місця в дивізіонах A, B та C опускають в нижчий дивізіон.
  • Також дві найкращі команди Ліги A, якщо вони не вийдуть напряму на Чемпіонат світу 2022 року, зможуть зіграти в перехідних матчах.
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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга націй Збірна України з футболу
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