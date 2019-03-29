Усик змусив Беленюка штовхати свій Lexus: відео

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Олександр Усик і Жан Беленюк
Олександр Усик і Жан Беленюк / instagram.com/zhanbeleniuk/

Український боксер Олександр Усик та борець греко-римського стилю Жан Беленюк записали кумедне відео.

Жан Беленюк вирішив штовхати джип Олександра, а боксер зручно сидів за кермом.

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"Добре, коли машина потужна. Їде добре й швидко. Це найкраще, що може бути в машині", – сказав Усик.

Беленюк же розмістив відео у Facebook і підписав: "Що не зробиш щоб Сашко був задоволений своєю машиною. Хлопець давно мріяв про гібрида".

Жан Беленюк не вперше знімає курйозні відео. Раніше він разом з українським гімнастом Олегом Верняєвим наочно продемонстрував ситуацію у чемпіонаті України з футболу.

Також Беленюк кумедно привітав українок з Міжнародним жіночим днем. Жан разом з відомим українським співаком Павлом Зібровим заспівали пісню.

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Теги: Спорт Бокс Жан Беленюк Олександр Усик
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