Усик змусив Беленюка штовхати свій Lexus: відео
Український боксер Олександр Усик та борець греко-римського стилю Жан Беленюк записали кумедне відео.
Жан Беленюк вирішив штовхати джип Олександра, а боксер зручно сидів за кермом.
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"Добре, коли машина потужна. Їде добре й швидко. Це найкраще, що може бути в машині", – сказав Усик.
Беленюк же розмістив відео у Facebook і підписав: "Що не зробиш щоб Сашко був задоволений своєю машиною. Хлопець давно мріяв про гібрида".
Жан Беленюк не вперше знімає курйозні відео. Раніше він разом з українським гімнастом Олегом Верняєвим наочно продемонстрував ситуацію у чемпіонаті України з футболу.
Також Беленюк кумедно привітав українок з Міжнародним жіночим днем. Жан разом з відомим українським співаком Павлом Зібровим заспівали пісню.