Усика до наступного бою готують два габаритні американці, один з них бився з українцем: фото

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Олександр Усик
Олександр Усик / GETTY IMAGES

Український боксер Олександр Усик продовжує підготовку до наступного поєдинку. Усик дебютує у суперважкій вазі поєдинком проти Тайрона Спонга.

Усика до поєдинку проти Спонга готують два габаритні американські боксери Малік Скотт та Райделл Букер.

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Фото: Facebook Ukrainian Boxing Arena

38-річний Скотт, який виступає у важкій вазі, встиг провести на професійному ринзі 38 боїв і тільки тричі зазнав фіаско. Свого часу він бився з українцем В'ячеславом Глазковим: їх бій завершився нічиєю.

Райделл Букер менш відомий, аніж Скотт: на професійному рівні він виграв 26 боїв та двічі зазнавав поразок.

Олександр Усик і Тайрон Спонг зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго на Wintrust Arena. Букмекери називають фаворитом поєдинку українського боксера.

Останні новини про бій Усик – Спонг читайте тут.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Усик – Спонг Олександр Усик
Джерело: Ukrainian Boxing Arena
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