УЄФА назвав сценарії догравання єврокубків і визначив правила потрапляння у Лігу чемпіонів
Виконавчий комітет УЄФА 23 квітня провів засідання у форматі відеоконференції. За підсумками зустрічі УЄФА рекомендував дограти всі внутрішні змагання у Європі. Також там розповіли про два календарі щодо відновлення футбольного сезону.
Як повідомили в УЄФА, робоча група по календарю оцінює два сценарії догравання сезону. Обидва передбачають старт внутрішніх змагань до відновлення матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
Один передбачає їх паралельне проведення, інший – закінчення внутрішніх турнірів, а потім відновлення турнірів УЄФА у серпні.
До речі Ліга чемпіонів: з'явилася дата відновлення матчів
Також в УЄФА відповіли Бельгії та Шотландії, де прагнуть достроково завершити чемпіонати та визнати лідерів турнірної таблиці чемпіонами.
Раніше в УЄФА погрожували не допустити клуби з цих країн у єврокубки.
"Виконком прийняв до відома порушені ними питання і затвердив директиви про принципи допуску клубів у турніри УЄФА сезону 2020/21. У директивах відображено, що путівки в єврокубки завжди розподіляються згідно зі спортивним принципом", – мовиться у повідомленні.
УЄФА закликає національні асоціації і ліги вивчити всі можливі варіанти, щоб дограти сезон і розподілити місця в єврокубках.
Водночас УЄФА підкреслює, що здоров'я футболістів, глядачів і всіх причетних до футболу осіб, а також суспільства в цілому є найважливішою складовою.
В ідеальному випадку, якщо дозволить ситуація з пандемією, припинені внутрішні змагання слід дограти, щоб футбольні клуби могли пробитися в турніри УЄФА за спортивним принципом і у звичному форматі. Якщо це неможливо, зокрема через проблеми з календарем, переважно, щоб відкладені змагання поновилися в іншому форматі, який тим не менш дозволить зробити кваліфікацію клубів в єврокубки згідно зі спортивним принципом,
– заявили в УЄФА.
Також в УЄФА назвали законні причини для дострокового завершення сезону:
- наявність офіційного наказу, що забороняє проведення спортивних змагань, через що продовження і завершення чинного сезону не є можливими в прийнятні терміни до початку наступного сезону;
- непереборні економічні проблеми, які роблять продовження сезону неможливим, адже це поставить під загрозу довгострокову фінансову стабільність внутрішніх турнірів і / або клубів.
Якщо внутрішні змагання будуть достроково припинені з перерахованих вище причин, УЄФА вимагатиме від відповідної національної асоціації вибрати клуби для участі в єврокубковому сезоні 2020/21 на підставі спортивних досягнень на внутрішній арені у сезоні 2019/20.
УЄФА залишає за собою право відмовити в допуску або самостійно оцінити можливий допуск до своїх турнірів будь-якого клубу, запропонованого національною асоціацією.
Чи ризикує Україна втратити місце в єврокубках?
- Наразі український чемпіонат офіційно призупинений. УПЛ прагне дограти сезон 2019/2020, який, ймовірно, відновиться у середині червня.
- УПЛ вже розробила календар на випадок відновлення чемпіонату. На догравання сезону знадобиться півтора місяця.
- Якщо чемпіонат не буде дограно, то чемпіоном стане "Шахтар". Дилема буде з визначенням срібного призера та команди, яка вилетить у Першу лігу.
- Проблема в тому, що після першого етапу другу сходинку утримувало "Динамо". Але після першого кола другого етапу на друге місце вийшла "Зоря".
- Друге місце в чемпіонаті України дозволяє зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.
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