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УЄФА перенесе матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи на кінець літа

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Коли відбудуться матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи / УЄФА

Через пандемію коронавірусу Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може відновити розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи в липні або серпні.

Наразі УЄФА проводить відеоконференцію з представниками всіх 55 національних асоціацій. На ній обговорюється інформація про поточну ситуацію з пандемією коронавірусу.

До теми Розіграш Ліги чемпіонів і Ліги Європи офіційно призупинений через коронавірус

В УЄФА поки що немає чіткого уявлення про те, коли футбольний сезон може поновитися. Професійний футбол в Європі в даний час призупинено, принаймні, до кінця квітня.

За наявною інформацією, на зустрічі обговорюються наступні рішення:

  • Догравання Ліги чемпіонів і Ліги Європи буде перенесено на липень і серпень,
  • Всі матчі національних збірних в червні будуть скасовані.
  • Матчі плей-офф кваліфікації чемпіонату Європи переносяться на вересень.

Ці рішення, швидше за все, збільшують плутанину в календарі футбольного сезону, оскільки новий євросезон повинен початися в серпні. Однак, схоже, що всі учасники конференції хочуть закінчити поточний сезон до того, як почнеться наступний.

Також раніше повідомлялося, що УЄФА навіть готовий піти на те, щоб фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи пройшли без глядачів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Ліга Європи Ліга чемпіонів УЄФА Спорт Футбол
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