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В "Олімпік" повернувся голкіпер. який виступав за "Динамо" та "Волинь"

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Артем Кичак / ФК "Олімпік"

Першим зимовим новачком донецького "Олімпіка" став голкіпер Артем Кичак. Він вже свого часу виступав за команду.

Контракт з голкіпером розрахований на 1,5 роки. В "Олімпіку" Артем буде виступати під 30-им номером.

"Під час відпустки зі мною зв'язався спортивний директор "Олімпіка" Максим Коваленко і сказав, що Вісенте Гомес хотів би бачити мене в команді. Я дуже радий повернутися в команду. З багатьма в клубі я знайомий. З нетерпінням чекаю зборів і відновлення чемпіонату. Буду викладатися на тренуваннях, щоб принести максимум користі команді", – заявив Кичак після підписання контракту.

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Варто нагадати, що Кичак вже виступав за "Олімпік". До команди він перейшов влітку 2017 року. Однак зіграв лише в 9 матчах, і через рік перейшов в угорський клуб МТК (Будапешт).

До цього Кичак виступав за юнацькі та молодіжні команди "Динамо". Пізніше приєднався до першої команди, але закріпитися там не зміг, зігравши лише у двох офіційних матчах. У липні 2013 року перейшов в луцьку "Волинь". У команді був основним воротарем. Влітку 2017 покинув клуб.

Виступав за збірні України U-17 та U-19 років. Запрошувався до молодіжної збірної та національної збірних України, проте в них не зіграв.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт ФК Олімпік Футбол Трансфери
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