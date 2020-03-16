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В Європі тільки у 6 країнах не зупинили футбол: серед них і Україна

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Країни, які не зупинили футбол через коронавірус / ФК "Шахтар"

Через пандемію коронавіуса більшість європейських і світових футбольних чемпіонатів зупинили свою діяльність, однак є 6 країн Європи, де матчі тривають.

На цих вихідних проходили ігри в Україні, Білорусі, Росії, Туреччині, Угорщині та Сербії. Це останні європейські чемпіонати, які ще офіційно не зупинені.

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Очікується, що рішення щодо призупинення УПЛ буде прийнято у вівторок, 17 березня.

У цей день УПЛ проведе консультації з УЄФА з питання можливого припинення чемпіонату через коронавірус.

Ведучий ютуб-каналу "ТаТоТаке" Сергій Болотніков заявив, що 16 та 17 березня Українська Прем'єр-ліга проведе консультації з клубами щодо подальшого проведення турніру.

Через коронавірус в Україні діє карантин: що відомо

  • Станом на 16 березня в Україні зафіксовано 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла.
  • 11 березня Кабмін оголосив, що з 12 березня запроваджуються карантин на загальнонаціональному рівні. Діятиме він до 3 квітня.
  • У всіх навчальних закладах України скасували навчання.
  • Заборонено проводити масові заходи, у яких беруть участь понад 200 осіб. Це – культурні події, спортивні та розважальні заходи.
  • Заборона не стосується заходів державної необхідності.
  • З 16 березня Україна заборонила в'їзд для іноземців. Заборона не стосується тих іноземних громадян, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Україні.
  • З 17 березня Україна припиняє пасажирське авіасполучення. Зупинено залізничне сполучення з Польщею, а також Росією та Білоруссю.
  • Консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та департамент консульської служби МЗС тимчасово припинили ведення прийому громадян і видачу віз.

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Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол
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