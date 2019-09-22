Вест Хем – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

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Вест Хем - Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч 22 вересня 2019
Вест Хем – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії / twitter.com/manutd

Лондонський "Вест Хем" Андрія Ярмоленка у шостому турі чемпіонату Англії прийме "Манчестер Юнайтед". Поєдинок, який відбудеться 22-го вересня, в Україні можна переглянути по телебаченню.

Дозвіл на показ матчів Англійської прем'єр-ліги в Україні має лише канал Setanta. Тож переглянути гру можна буде лише онлайн на тих сервісах, які транслюють цей телеканал онлайн.

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Серед них: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети на даний момент повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV.

Матч "Вест Хем" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у неділю, 22 вересня. Початок о 16:00. Огляд матчу – на сайті Спорт24.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Андрій Ярмоленко Вест Хем Манчестер Юнайтед
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