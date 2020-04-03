Відновлення Англійської Прем'єр-ліги відклали, футболістам скоротять зарплати

Англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) на невизначений термін перенесла відновлення турніру. Футболістам клубів скоротять розмір зарплати на 30%.

Як інформує сайт АПЛ, у ході переговорів між клубами і лігою було визнано, що турнір не буде відновлений на початку травня.

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Дата відновлення чемпіонату Англії не називається. Ігри почнуть проводити лише тоді, коли це буде безпечно.

Як сказано в заяві ліги, футбольні змагання, перервані через пандемію, будуть відновлені тільки з дозволу уряду і медичних служб.

Водночас в Англії мають намір дограти чемпіонат та кубкові матчі.

BBC повідомляє, що клуби Прем'єр-ліги попросять гравців скоротити заробітну плату на 30%, щоб захистити робочі місця інших працівників.

Прем'єр-ліга також виділить 125 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку EFL і Національної ліги.

Як завершать сезон АПЛ

В Англії точаться дискусії щодо сценаріїв завершення сезону. Деякі клуби пропонують анулювати результати сезону.

Однак рішення ускладнює те, що "Ліверпуль" практично гарантував собі золоті медалі.

Деякі клуби готові визнати "Ліверпуль" чемпіоном. Однак у такому випадку постає проблема з клубами, які борються за збереження прописки в АПЛ.

Нещодавно з'явилася інформація, що в Англії пропонують дограти сезон в ізольованих таборах.

На рішення дограти сезон 2019/2020 також впливає рекомендація УЄФА. Там заявили, що можуть не допустити клуби в єврокубки, якщо ліги будуть завершені достроково.

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