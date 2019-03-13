Відомий гонщик Формули-1 розповів, як алкоголь допомагав йому готуватися до змагань

Чемпіон світу-2007 Кімі Райкконен зізнався, що раніше він часто пілотував болід Формули-1 після вечірок.

В інтерв'ю офіційному сайту Формули-1 Райкконен зізнався, що відноситься до алкоголю та вечірок, як до одного зі способів підготовки до гонки.

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Саме так фін вважає за краще "перезавантажувати батарейки" в період активної роботи. І такий підхід у Райкконена ще з моменту початку його гоночної кар'єри.

"Звичайно, як правило, це жарт. Але іноді я насправді думаю, що я часто пілотував краще після того, як робив те, що хотів, а не тоді, коли забороняв собі розваги, випивку і все інше", – сказав Райкконен.

Є багато доведених теорій – ти пілотуєш краще після того, як трохи повеселився. Більш-менш все літо 2013 року являло собою гонки і вечірки. Тут немає нічого нового – для мене це нормально. Можливо, з боку це здається дивним, але для мене в минулому це було абсолютно звичайною історією.

Спорт 24 писав, що команда Alfa Romeo Racing (колишня Sauber) виклала фотографії свого нового боліда. Саме на ньому Кімі Райкконен виступатиме у 2019 році.

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