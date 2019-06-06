Вихованець "Динамо" офіційно перейшов у "Десну", з якої пішли шестеро футболістів

Колишній футболіст "Динамо", "Чорноморця", "Арсеналу-Київ" Владислав Калітвінцев офіційно став першим літнім новачком чернігівської "Десни".

У четвер, 6-го червня, "Десна" підписала контракт з вихованцем київського "Динамо" Калітвінцевим. 26-річний півзахисник підписав контракт терміном на два роки, інформує сайт "сіверян".

Читайте також: "Баварія" щороку втрачатиме 20 мільйонів євро через відхід знаменитого футболіста

Футболіст висловив сподівання, що стане важливою частиною чернігівської команди.

По закінченню сезону 2018/2019 я отримав статус вільного агента й практично відразу отримав кілька хороших пропозицій по продовженню кар’єри. Але варіант з "Десною" був для мене в пріоритеті – перед командою ставлять серйозні завдання, в клубі хороші перспективи і я надіюся, що стану важливою частиною чернігівського клубу,

– заявив Владислав Калітвінцев після підписання контракту.

Другу половину сезону в чемпіонаті України Калітвінцев провів за "Арсенал-Київ". Футболіст зіграв 11 матчів, в яких забив один гол.

"Десна" за підсумками чемпіонату України сезону 2018/2019 фінішувала на 8-у місці. Команду офіційно вже покинули шестеро гравців: Михайло Козак, Темур Парцванія, Андрій Слінкін, Дмитро Нємчанінов, Сергій Люлька та Михайло Сергійчук.