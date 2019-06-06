Вихованець "Динамо" офіційно перейшов у "Десну", з якої пішли шестеро футболістів

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Владислав Калітвінцев
Владислав Калітвінцев / arsenal-kyiv.com

Колишній футболіст "Динамо", "Чорноморця", "Арсеналу-Київ" Владислав Калітвінцев офіційно став першим літнім новачком чернігівської "Десни".

У четвер, 6-го червня, "Десна" підписала контракт з вихованцем київського "Динамо" Калітвінцевим. 26-річний півзахисник підписав контракт терміном на два роки, інформує сайт "сіверян".

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Футболіст висловив сподівання, що стане важливою частиною чернігівської команди.

По закінченню сезону 2018/2019 я отримав статус вільного агента й практично відразу отримав кілька хороших пропозицій по продовженню кар’єри. Але варіант з "Десною" був для мене в пріоритеті – перед командою ставлять серйозні завдання, в клубі хороші перспективи і я надіюся, що стану важливою частиною чернігівського клубу,
– заявив Владислав Калітвінцев після підписання контракту.

Другу половину сезону в чемпіонаті України Калітвінцев провів за "Арсенал-Київ". Футболіст зіграв 11 матчів, в яких забив один гол.

"Десна" за підсумками чемпіонату України сезону 2018/2019 фінішувала на 8-у місці. Команду офіційно вже покинули шестеро гравців: Михайло Козак, Темур Парцванія, Андрій Слінкін, Дмитро Нємчанінов, Сергій Люлька та Михайло Сергійчук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кадрові зміни в Десні: шість гравців залишають команду По завершенню дебютного сезону в УПЛ футболісти «Десни» пішли на заслужений відпочинок, а керівництво і тренерський штаб продовжують активну роботу по підготовці до старту нового сезону. І, звісно, найбільш помітна робота - це кадрові зміни. «Десна» веде перемовини з новими гравцями, і вже найближчим часом стане відомо про появу якісних гравців в чернігівському клубі. Втім, комплектація команди це не лише поява нових гравців, а й заміна деяких футболістів, які грали в минулому сезоні. Сьогодні тренерський штаб та керівницвто вирішили не продовжувати співпрацю з 6 футболістами - Михайло Козак, Темур Парцванія, Андрій Слінкін, Дмитро Нємчанінов, Сергій Люлька та Михайло Сергійчук продовжать кар'єри в інших клубах. ФК «Десна» вдячний гравцям за допомогу чернігівському клубу та бажає успіху в подальшій кар'єрі.

Допис, поширений DesnaFC official (@desnafc)

 

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Теги: Спорт Футбол Трансфери УПЛ ФК Десна ФК Арсенал-Київ
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