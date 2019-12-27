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Визначилася доля українця Хачеріді в "Динамо"

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Євген Хачеріді / Фото з відкритих джерел

Генеральний менеджер брестського "Динамо" Максим Краснобаєв розповів про майбутнє в команді українського захисника Євгена Хачеріді.

Краснобаєв заявив, що український захисник Євген Хачеріді залишиться в клубі. Функціонер підкреслив, що в стані чемпіона Білорусі розраховують на досвідченого футболіста.

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У Хачеріді починається контракт з 1 січня. Він буде в "Динамо-Брест",
– цитує слова Краснобаєва Tribuna.com.

На початку грудні з'явилася інформація, що Хачеріді близький до відходу з "Динамо-Брест". Нагадаємо, що в кінці жовтня центрбек підписав контракт з брестським "Динамо". Контракт Хачеріді почне діяти з 1 січня 2020 року. Угода з українцем розрахована до кінця 2021 року. 

За "Динамо-Брест" вже виступають три представники України – півзахисник Олександр Нойок, нападники Артем Мілевський та Олексій Хобленко.

Брестське "Динамо" достроково виграло чемпіонат Білорусі. За тур до закінчення чемпіонату брестчани відірвалися від БАТЕ і вперше з 2005 року в Білорусі змінився чемпіон – до цього перемагали виключно борисівчани.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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