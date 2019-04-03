Воротар "Шахтаря" зізнався, що не відбив жодного пенальті в кар'єрі: відео

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Олексій Шевченко
Олексій Шевченко / ФК "Шахтар"

27-річний голкіпер донецького "Шахтаря" Олексій Шевченко зізнався, що не відбив жодного пенальті в своїй кар'єрі.

Про це сам футболіст розповів на Youtube-каналі "Трендець".

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Скільки пенальті я відбив у кар'єрі? Я нічого не відбивав. Хіба що, якщо вважати дитячу школу. У дорослому футболі мені били досить багато пенальті. І я все пропустив. Я ж не Буффон.

Чи можна воротареві психологічно вбити суперника? Напевно, так. Якщо суперник – лох. Чи може воротар, який не вміє технічно грати ногами, грати в сучасний футбол? Може. Тільки дивлячись де. Технічний воротар – проблема для команди", – розповів Шевченко.

Протягом кар'єри Олексій Шевченко також виступав за запорізький "Металург", київське "Динамо", донецький "Олімпік", "Торпедо" Кутаїсі, "Ділу", "Зорю" Луганськ і львівські "Карпати".

Спорт 24 писав, що український голкіпер "Леганесу" Андрій Лунін, намагаючись пробитися в основу команди, викладається на тренуваннях на повну і продемонстрував фантастичну реакцію.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар
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