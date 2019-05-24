Ворскла – Чорноморець: прогноз букмекерів
За тур до фінішу чемпіонату "Чорноморець", що наразі перебуває на дні турнірної таблиці, завітає в гості до лідера другої шістки "Ворскли".
На думку фахівців, полтавці мають лише невелику перевагу.
Читайте також: Російський форвард допоміг "Чорноморцю" перемогти "Карпати": відео
• 2, 33 – коефіцієнт на перемогу господарів.
• 3, 125 – коефіцієнт на тріумф одеситів.
• 3, 24 – коефіцієнт на нічию.
Прогноз на "Ворскла" – "Чорноморець"
Однак у всіх чотирьох очних протистояннях у цьому сезоні перемогла "Ворскла".
Перемога "Ворскли" в очних протистояннях
Матч "Ворскла" – "Чорноморець" відбудеться у суботу, 25 травня. Початок зустрічі о 17:00.
Джерело: 24 канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі