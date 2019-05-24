Ворскла – Чорноморець: прогноз букмекерів

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За тур до фінішу чемпіонату "Чорноморець", що наразі перебуває на дні турнірної таблиці, завітає в гості до лідера другої шістки "Ворскли".

На думку фахівців, полтавці мають лише невелику перевагу.

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• 2, 33 – коефіцієнт на перемогу господарів.
• 3, 125 – коефіцієнт на тріумф одеситів.
• 3, 24 – коефіцієнт на нічию.

Ворскла – Чорноморець
Прогноз на "Ворскла" – "Чорноморець"

Однак у всіх чотирьох очних протистояннях у цьому сезоні перемогла "Ворскла".

Ворскла – Чорноморець
Перемога "Ворскли" в очних протистояннях

Матч "Ворскла" – "Чорноморець" відбудеться у суботу, 25 травня. Початок зустрічі о 17:00.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Чорноморець ФК Ворскла
Джерело: 24 канал
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