"Ворскла" здійснила неймовірний камбек у матчі з "Десною", програючи в три голи: відео

Полтавській "Ворсклі" вдався неймовірний камбек у матчі 25-го туру чемпіонату України проти "Десни". Полтавці відігралися, програючи після першого тайму з рахунком 0:3, й звели матч до нічиєї.

Ворскла – Десна 3:3

Голи: Габелок, 52, Шарпар, 62 (пен.), Карека, 71 – Сергійчук, 3, 42, Хльобас, 14

Незабитий пенальті: Фаворов, 29 (Десна)

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Полтавська "Ворскла" опинилася у скрутному становищі. "Зелено-білі" не перемагають у чемпіонаті України з 28-го жовтня й опустилися у турнірній таблиці на 8 сходинку. Відрив від зони вильоту 11 очок, однак "Ворсклі" слід починати набирати очки, щоб не довести справу до "інфарктної". А останній гол полтавців на рідному стадіоні до цього матчу забив гравець, якого в команді вже нема. Йдеться про Владислава Кулача, який перейшов до "Олександрії".

У свою чергу чернігівська "Десна" впевнено лідирує у другій шістці. "Сіверяни" за підсумками 25 турів вже набрали 34 бали й не ризикують вилетіти з УПЛ. Чернігівський клуб досить добре грає на виїзді. Зокрема, "Десна" шість матчів поспіль не програє за межами рідного міста. Востаннє чернігівці програвали на виїзді ще "Шахтарю" 19-го жовтня.

Початок матчу для "Ворскли" виявився жахливим. Перша ж атака гостей завершилася голом. Сергійчук легко здійснив прорив правим флангом і переграв Олександра Ткаченка – 0:1. На 5 хвилині господарі відповіли своїм моментом. Карека карколомно намагався переправити м'яч у ворота "Десни" після пасу Кобахідзе, проте м'яч полетів вище.

Не встигла "Ворскла" оговтатися, як пропустила вдруге. Андрій Богданов наважився на дуже дальній удар. Воротар полтавців відбив м'яч, але прямо на Хльобаса, який першим був на добиванні та переправив м'яч у сітку воріт. На 28 хвилині Мартиненко порушив правила за межами штрафного майданчика, однак арбітр вирішив призначити пенальті. До позначки підійшов Фаворов і пробив у правий кут. Та голкіпер господарів Ткаченко в стрибку парирував удар і не дозволив засмутити себе утретє.

Наприкінці тайму "Десні" вдалося зробити рахунок розгромним. Футболісти чернігівського клубу вибігли в стрімку атаку, на вістрі якої був Сергійчук. Михайло взяв ініціативу на себе й вдруге записав своє прізвище на табло – 0:3.

Ворскла – Десна – відео кращих моментів першого тайму

По перерві "Ворскла" ожила. Першу нагоду у другому таймі мав Кобахідзе. Він потужно пробив здалеку, але Паст витягнув м'яч з-під поперечини й перевів його на кутовий. Після подачі з кута поля головою пробивав Чеснаков, проте м'яч після рикошету знову вилетів на кутовий. "Десна" ж відповіла дальнім ударом Фаворова, з яким Ткаченко впорався без проблем. Та численні атаки "Восркли" на старті другого тайму перетворилися у гол. Гравці "Десни" не змогли вибити м'яч з власного штрафного після навісу й Габелок відквитав один м'яч.

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На 61 хвилині "Ворскла" отримала шанс відіграти другий м'яч. Кобахідзе увірвався у штрафний гостей і влучив у руку Парцванії – пенальті. Шарпар з позначки не схибив і зробив рахунок 2:3. Через деякий час від подвійного удару відійшла й "Десна". На 69 хвилині хет-трик мав робити Сергійчук, який дивом не замкнув прекрасний простріл з лівого флангу.

На 71 хвилині "Ворсклі" вдався неймовірний камбек. Карека прекрасно зорієнтувався у штрафному гостей і поцілив точно в кут – 3:3. Після цього команди дещо заспокоїлися й не поспішали вирвати перемогу. До завершення протистояння жодній з команд так і не вдалося відзначитися знову, тому гра завершилася результативною нічиєю 3:3.

Після цього матчу "Десна" продовжує триматися на верхівці другої шістки. Однак якихось дивідендів чернігівському клубу це не принесе. "Ворскла" надалі утримує восьме місце попри те, що не перемагає у 2019 році. Наступний матч "Десна" зіграє 29 квітня з "Арсенал-Київ", а "Ворскла" 27 квітня поміряється силами з "Чорноморцем".

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