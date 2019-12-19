Зимові трансфери 2020: онлайн

У січні в більшості європейських ліг відривається трансферне вікно. Таким чином, клуби мають можливість підписувати контракт з новими футболістами. Про все найцікавіше та найважливіше – в онлайні від Спорт24.

Упродовж календарного року у футболі є два трансферні вікна. Терміни й дати залежать від циклу кожної футбольної ліги й регулюються національною футбольною владою.

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Більшість провідних європейських ліг (Іспанія, Німеччина, Англія, Італія, Франція та ін.) починають футбольний сезон за схемою "осінь-весна", тобто в другій половині року (серпень-вересень) і закінчують у першій половині наступного року (травень-червень).

Таким чином, перше трансферне вікно триває з червня до серпня, друге ж в середині сезону – у січні.

Періоди вікон відрізняються у Північній Європі (Норвегія, Швеція) і в лігах країн Південної півкулі (Бразилія, США, Австралія, Кенія).

Трансфери-2020