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Зимові трансфери 2020: онлайн

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Світові трансфери-2020: онлайн / twitter.com/lfc

У січні в більшості європейських ліг відривається трансферне вікно. Таким чином, клуби мають можливість підписувати контракт з новими футболістами. Про все найцікавіше та найважливіше – в онлайні від Спорт24.

Упродовж календарного року у футболі є два трансферні вікна. Терміни й дати залежать від циклу кожної футбольної ліги й регулюються національною футбольною владою.

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Більшість провідних європейських ліг (Іспанія, Німеччина, Англія, Італія, Франція та ін.) починають футбольний сезон за схемою "осінь-весна", тобто в другій половині року (серпень-вересень) і закінчують у першій половині наступного року (травень-червень).

Таким чином, перше трансферне вікно триває з червня до серпня, друге ж в середині сезону – у січні.

Періоди вікон відрізняються у Північній Європі (Норвегія, Швеція) і в лігах країн Південної півкулі (Бразилія, США, Австралія, Кенія).

Трансфери-2020

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери
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