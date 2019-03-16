Як українських біатлоністок нагороджували медалями чемпіонату світу: яскраве відео
Жіноча збірна України стала бронзовим призером у естафеті 4х6 км на чемпіонаті світу з біатлону в шведському Естерсунді.
У складі збірної України в змаганнях взяли участь Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джими та Валя Семеренко.
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Відео церемонії нагородження українських спортсменок:
До слова, це друга медаль збірної України в рамках турніру. Раніше Дмитро Підручний завоював золоту медаль у гонці переслідування.
Джерело: 24 Канал
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