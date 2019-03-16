Як українських біатлоністок нагороджували медалями чемпіонату світу: яскраве відео

Жіноча збірна України стала бронзовим призером у естафеті 4х6 км на чемпіонаті світу з біатлону в шведському Естерсунді.

У складі збірної України в змаганнях взяли участь Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джими та Валя Семеренко.

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Відео церемонії нагородження українських спортсменок:

Join us now for the flower ceremony of the women's relay here in #2019Ostersund



Don't forget you can rewatch the entire competition on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/EwJFZJelwB — IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.

До слова, це друга медаль збірної України в рамках турніру. Раніше Дмитро Підручний завоював золоту медаль у гонці переслідування.

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