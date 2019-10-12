Як вболівальники підтримували збірну України у Харкові: атмосферні фото та відео

Збірна України зіграла матч відбору на Євро-2020 у Харкові. На матч проти Литви стадіон "Металіст" був заповнений майже вщент.

Особливий перформанс влаштували фанати на трибунах за воротами. Там вони розтягнули величезний банер зі словами "Ми йдемо в бій переможним ходом".

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Банер на матчі Україна – Литва

Це слова з Маршу української армії "Зродились ми великої години". Автор оригінального тексту 1929 року — Олесь Бабій (1897–1975). 1932 року пісня стала офіційним гімном Організації українських націоналістів. Адаптований сучасний текст було представлено 2017 року за ініціативи Олега Скрипки. У такий спосіб вболівальники вирішили нагадати про відзначення Дня захисника України 14 жовтня.

Перше виконання Маршу нової армії "Зродились ми великої години"

Варто віддати належне і виконанню гімну України перед матчем. Довірили цю місію виконавцю Дзідзьо. І він з нею впорався на відмінно. Як і вболівальники на трибунах.

До слова: Як Дзідзьо виконав гімн України перед матчем збірної у Харкові: відео

Відео виконання гімну України на матчі у Харкові

Варто відзначити, що на матчі було чимало вболівальників з національною символікою. А гравці та тренерської штаб збірної після гри сфотографувалися з фанатами на фоні банеру.