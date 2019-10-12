Як вболівальники підтримували збірну України у Харкові: атмосферні фото та відео

1244 Читать новость на русском
Збірна України після гри з Литвою
Збірна України після гри з Литвою / Фото із соцмереж

Збірна України зіграла матч відбору на Євро-2020 у Харкові. На матч проти Литви стадіон "Металіст" був заповнений майже вщент.

Особливий перформанс влаштували фанати на трибунах за воротами. Там вони розтягнули величезний банер зі словами "Ми йдемо в бій переможним ходом".

Читайте також: Збірна України на класі перемогла Литву завдяки дублю Маліновського


Банер на матчі Україна – Литва

Це слова з Маршу української армії "Зродились ми великої години". Автор оригінального тексту 1929 року — Олесь Бабій (1897–1975). 1932 року пісня стала офіційним гімном Організації українських націоналістів. Адаптований сучасний текст було представлено 2017 року за ініціативи Олега Скрипки. У такий спосіб вболівальники вирішили нагадати про відзначення Дня захисника України 14 жовтня.

Перше виконання Маршу нової армії "Зродились ми великої години"

Варто віддати належне і виконанню гімну України перед матчем. Довірили цю місію виконавцю Дзідзьо. І він з нею впорався на відмінно. Як і вболівальники на трибунах.

До слова: Як Дзідзьо виконав гімн України перед матчем збірної у Харкові: відео

Відео виконання гімну України на матчі у Харкові

Варто відзначити, що на матчі було чимало вболівальників з національною символікою. А гравці та тренерської штаб збірної після гри сфотографувалися з фанатами на фоні банеру.

 

 

 

blog_ava
Головні новини 11 жовтня: Скільки українців довіряють Зеленському і величезний штраф Ахметову
сьогодні
4058
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Євро-2020 Спорт Футбол Збірна України з футболу Новини Спорту Україна – Литва
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вболівальники підтримували збірну України у Харкові: атмосферні фото та відео
сьогодні 11:43 Як вболівальники підтримували збірну України у Харкові: атмосферні фото та відео
Ігор Саджениця 1244
Україна – Литва: відеоогляд яскравого поєдинку
11 жовтня 23:37 Україна – Литва: відеоогляд яскравого поєдинку
Михайло Гема 2077
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 11-го жовтня
сьогодні 08:28 Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 11-го жовтня
Юрій Семенюк 1238
Тренерка мені сказала, що з такими ногами я маю йти в моделі або бігати, – Софія Яремчук
10 жовтня 18:55 Тренерка мені сказала, що з такими ногами я маю йти в моделі або бігати, – Софія Яремчук
Станіслав Безушко 1408
Нереалізований баскетболіст: хто такий Чазз Візерспун – новий суперник Усика
9 жовтня 11:35 Нереалізований баскетболіст: хто такий Чазз Візерспун – новий суперник Усика
Михайло Гема 1801
Новини
Більше новин
Залиште відгук