Якщо не намагатися, то в тебе нічого не вийде, – мотиваційний ролик від Усика

Олександр Усик за декілька тижні до поєдинку з Тайроном Спонгом опублікував мотиваційне відео. У своєму інстаграмі українець розповів, що не слухає тих, хто говорить, що в нього не вийде досягти успіху.

Усик заявив, що робить все наперекір скептикам, які говорять, що в нього не вийде гідно боксувати в суперважкій вазі.

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Мені багато хто говорить: "Це погана ідея. Тобі цього не треба. Ти занадто маленький. Нічого в тебе не вийде". Але це я чую все своє життя від багатьох людей. І вони мають рацію. Якщо не намагатися, то у тебе дійсно нічого не вийде. Я вибрав для себе не слухати тих, хто говорить, що у тебе нічого не вийде. Я роблю все навпаки. У мене все вийде, тому що я в це вірю,

– сказав Олександр.

Олександр Усик і Тайрон Спонг зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго на Wintrust Arena . Для українського боксера це буде дебют у суперважкій вазі.

Детальну інформацію про Тайрона Спонга – читайте тут.