Японський боксер провів 10 раундів з двома лицьовими переломами та виграв бій

Чемпіон світу за версіями WBA та IBF у найлегшій вазі Наоя Іноуе отримав в останньому поєдинку два лицьових переломи. Боксер провів 10 раундів з травмою.

Японський боксер отримав травму в поєдинку проти Ноніто Донера в другому раунді, повідомляє Fightnews.com.

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Від пропущеного лівого бокового удару у нього утворилися переломи правої очниці й носа. Через це ніс боксера кровоточив весь поєдинок.

Сам японець повідомив, що операція йому не знадобиться. "Лікар сказав, що операція не потрібна, але через місяць потрібно пройти ще одне обстеження. А після нього я вже визначуся з графіком тренувань", – сказав Іноуе.



Наоя Іноуе після поєдинку / Фото: fightnews.com

Наоя Іноуе зумів виграти поєдинок проти філіппінця Ноніто Донера. Це був фінал Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

Окрім перемоги в Кубку Мухаммеда Алі японець зумів об'єднати два чемпіонські титули.