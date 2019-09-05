Ярмоленко чи Циганков: Шевченко розповів, хто зіграє проти Литви

Наставник збірної України Андрій Шевченко розповів про готовність Андрій Ярмоленка до матчу проти Литви. Свій останній матч за "синьо-жовтих" Ярмоленко зіграв ще 16 жовтня 2018 року.

За словами Андрія Шевченка, Ярмоленко готовий провести на футбольному полі всі 90 хвилин.

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Думаю, що готовий. Я бачу, що у нього немає ніяких проблем. Він відмінно тренується, перебуває у хорошому настрої та хорошій фізичній формі,

– сказав Шевченко.

У попередніх матчах у складі збірної України Ярмоленка заміняв Віктор Циганков. Шевченко ще не визначився, хто з гравців вийде у стартовому складі на матч проти Литви.

Визначуся зі складом вже перед грою. Але мені буде дуже важко. Всі хлопці приїжджають до збірної з величезним бажанням, тренуються з самовіддачею і цим ставлять мене в скрутне становище. І мені б хотілося, щоб завжди так було,

– сказав Шевченко.

Поєдинок кваліфікації Євро-2020 Литва – Україна відбудеться у Вільнюсі у суботу, 7-го вересня. Початок гри – о 19:00.