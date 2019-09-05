Ярмоленко чи Циганков: Шевченко розповів, хто зіграє проти Литви

150 Читать новость на русском
Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / zbirna.com

Наставник збірної України Андрій Шевченко розповів про готовність Андрій Ярмоленка до матчу проти Литви. Свій останній матч за "синьо-жовтих" Ярмоленко зіграв ще 16 жовтня 2018 року.

За словами Андрія Шевченка, Ярмоленко готовий провести на футбольному полі всі 90 хвилин.

Читайте також: Литва – Україна: прогноз букмекерів на матч Євро-2020

Думаю, що готовий. Я бачу, що у нього немає ніяких проблем. Він відмінно тренується, перебуває у хорошому настрої та хорошій фізичній формі,
– сказав Шевченко.

У попередніх матчах у складі збірної України Ярмоленка заміняв Віктор Циганков. Шевченко ще не визначився, хто з гравців вийде у стартовому складі на матч проти Литви.

Визначуся зі складом вже перед грою. Але мені буде дуже важко. Всі хлопці приїжджають до збірної з величезним бажанням, тренуються з самовіддачею і цим ставлять мене в скрутне становище. І мені б хотілося, щоб завжди так було,
– сказав Шевченко.

Поєдинок кваліфікації Євро-2020 Литва – Україна відбудеться у Вільнюсі у суботу, 7-го вересня. Початок гри – о 19:00.

blog_ava
Ураган "Доріан" обійшов Флориду та наближається до Південної Кароліни: останні новини
сьогодні
10571
Теги: Євро-2020 Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу Віктор Циганков Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко
Джерело: Tribuna.com
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Еліна Світоліна у півфіналі US Open: що треба знати про найтитулованішу тенісистку України
сьогодні 12:10 Еліна Світоліна у півфіналі US Open: що треба знати про найтитулованішу тенісистку України
Наталя Сколоздра 7565
Невдахи відбіркових етапів: що відомо про збірну Литви, з якою зіграє Україна
4 вересня 17:15 Невдахи відбіркових етапів: що відомо про збірну Литви, з якою зіграє Україна
Михайло Гема 506
Збірна найдорожчих трансферів літа 2019
4 вересня 15:01 Збірна найдорожчих трансферів літа 2019
Ігор Саджениця 489
Олімпійська чемпіонка Харлан про зміну громадянства, зіркову хворобу та головну мрію у кар'єрі
4 вересня 14:26 Олімпійська чемпіонка Харлан про зміну громадянства, зіркову хворобу та головну мрію у кар'єрі
2372
Світоліна за підсумками US Open може піднятися на друге місце рейтингу WTA
4 вересня 12:15 Світоліна за підсумками US Open може піднятися на друге місце рейтингу WTA
740
Новини
Більше новин
Залиште відгук