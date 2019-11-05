Юна українська сенсація вперше у кар'єрі пробилася в основну сітку 100-тисячника ITF

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Дарія Снігур
Дарія Снігур / Фото з відкритих джерел

17-річна українка Дарія Снігур подолала кваліфікаційний бар'єр на турнірі Міжнародної тенісної федерації (ITF) у китайському місті Шеньчжень.

Снігур у фіналі відбору обіграла одну з господинь змагань Юань Юе в двох сетах – 6:3, 6:1.

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Матч тривав 1 годину і 15 хвилин. За цей час українка жодного разу не подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок і виграла 6 геймів на прийомі. Своєю чергою, китаянка зробила 1 ейс, 4 "подвійні" і реалізувала 2 брейк-поінта.

Таким чином, Дар'я вперше у кар'єрі зіграє в основній сітці 100-тисячника ITF. Першою суперницею Снігур стане лідер посіву Шуай Пен, яка в актуальному світовому рейтингу стоїть на 94-й позиції.

Снігур другий тиждень поспіль долає кваліфікацію на турнірі ITF в Китаї. Раніше Дарія програла в першому колі 60-тисячника в Лючжоу.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Теніс
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