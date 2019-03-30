Юнацька збірна України розгромила Македонію у відборі на Євро-2019

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Юнацька збірна України з футзалу
Юнацька збірна України з футзалу / АФУ

Юнацька збірна України (U-19) з футзалу завершила груповий етап Основного раунду Євро-2019 з дев'ятьма очками. 29 березня українці здолали у Скоп’є господарів відбірного турніру, команду Македонії.

Україна (U-19) – Північна Македонія (U-19) 6:1
Голи: Масевич, 9, 10, Бланк, 24, Тасевскі, 29 (авт.), Сорокін, 35, Нагорний, 38 – Ісені, 3

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Для обох команд ця зустріч вже нічого не вирішувала. Втім, кожен суперників виконував свої завдання. Українці експериментували зі складом та прагнули завершити груповий етап з трьома звитягами в активі. Натомість, підопічні Зорана Лекіча хотіли набрати свої перші очки перед власними вболівальниками в останньому матчі Основного раунду Євро-2019.

До слова, початок був саме за македонцями. Білал Ісені доволі швидко вивів свою збірну вперед. Втім, у середині тайму Масевич провів ударний відрізок, зумівши впродовж 70 секунд двічі вразити ворота Міладінова.

Після перерви "жовто-сині" продемонстрували власну справжню атакувальну міць. Свою забивну серію продовжив Денис Бланк, який відзначився в усіх поєдинках Основного раунду. До середини другої половини тайму завдяки автоголу Марко Тасевскі гандикап нашої збірної досяг трьох м'ячів.

Останню п'ятихвилинку команда Віталія Одегова проводила з п'ятим польовим, і це принесло свій результат. Владислав Сорокін та Едуард Нагорний встановили остаточний рахунок зустрічі – 6:1.

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У рамках основного раунду відбору до Євро-2019 (U-19) 28 команд розбито на сім квартетів, переможці яких стануть учасниками континентального форуму. Вони приєднаються до збірної Латвії, яка є господарем фінальної частини чемпіонату Європи, що проходитиме з 8-го по 14 вересня.

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Теги: Футзал Спорт Футбол
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