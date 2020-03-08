Ювентус – Інтер: де дивитися топ-матч Серії А

8 березня "Ювентус" та "Інтер" зійдуться в центральному матчі 26 туру чемпіонату Італії. В Україні цей матч можна переглянути як по телебаченню, так і онлайн.

Матчі чемпіонату Італії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3". Поєдинок "Ювентус" – "Інтер" у прямому ефірі покаже "Футбол 3".

Початок трансляції о 21:40, а сам матч розпочнеться о 21:45.

До теми Матч Ліги чемпіонів "Ювентус" – "Ліон" може відбутися без глядачів через коронавірус

Дивитися онлайн "Ювентус" – "Інтер" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3".

Зазначимо, що поєдинок відбудеться без уболівальників. Таке рішення прийнято через спалах коронавірусу в Італії.

Як відомо, всі спортивні події в Італії до 4 квітня будуть проходити без глядачів.

Зазначимо, що обидва клуби ведуть боротьбу за перемогу в чемпіонаті Італії. Матч першого гола в Мілані завершився перемогою "Ювентуса".

Огляд поєдинку "Ювентус" – "Інтер" читайте на сайті Спорт24.