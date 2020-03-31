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"Ювентус" має намір продати Кріштіану Роналду – відомо причину

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Кріштіану Роналду / ФК "Ювентус"

"Ювентус" може продати нападника Кріштіану Роналду через фінансові втрати клубу в результаті пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Il Messaggero.

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Туринський клуб навряд чи зможе виплачувати португальському форварду зарплату в колишньому обсязі (31 мільйон євро в рік) після відновлення чемпіонату Італії. Тому "Юве" готовий розглянути пропозиції від 70 мільйонів євро.

35-річний футболіст погодився скоротити свою заробітну плату, щоб допомогти збалансувати фінанси клубу і забезпечити "Ювентусу" можливість платити своїм співробітникам під час глобальної пандемії.

Кріштіану – один з декількох членів команди, які підписали угоду, разом з менеджером Мауріціо Саррі. Вони погодилися на скорочення зарплати на 4 місяці (березень, квітень, травень та червень), що має заощадити клубу близько 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

  • Чинний контракт Роналду з "Ювентусом" розрахований до 30 червня 2022 роки з можливістю продовження на ще один сезон.
  • Кріштіану перейшов у туринський клуб з мадридського "Реала" влітку 2018 року. Тоді його трансфер обійшовся "старій синьйорі" в 117 млн євро. У нинішньому сезоні він провів за клуб 31 матч у всіх турнірах і забив 25 голів.
  • На цей момент всі футбольні турніри в Італії припинені через пандемію коронавірусу. "Юве" пішов на вимушену паузу лідером.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Футбол Ювентус Кріштіану Роналду
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