"Динамо" дізналося суперників у Лізі Європи

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Суперник Динамо в Лізі Європи 2019 – результати жеребкування ЛЄ
"Динамо" дізналося суперників у Лізі Європи / facebook.com/pg/fcdynamoua

У Швейцарії відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону 2019/2020. Свого суперника дізналося київське "Динамо". "Біло-сині" виступатимуть у групі B.

"Динамо", яке було в першому "кошику", зіграє проти – данського "Копенгагена", шведського "Мальме", швейцарського "Лугано".

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Перший матч "Динамо" в Лізі Європи зіграє 19 вересня. Точний календар поєдинків "біло-синіх" стане відомий пізніше.

Фінал Ліги Європи запланований на 27 травня 2020 року у польському Гданську.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Динамо Новини Спорту
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