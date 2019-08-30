"Динамо" дізналося суперників у Лізі Європи
У Швейцарії відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону 2019/2020. Свого суперника дізналося київське "Динамо". "Біло-сині" виступатимуть у групі B.
"Динамо", яке було в першому "кошику", зіграє проти – данського "Копенгагена", шведського "Мальме", швейцарського "Лугано".
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Перший матч "Динамо" в Лізі Європи зіграє 19 вересня. Точний календар поєдинків "біло-синіх" стане відомий пізніше.
Фінал Ліги Європи запланований на 27 травня 2020 року у польському Гданську.
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