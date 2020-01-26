Рекорди та досягнення Кобі Браянта

Вранці 26-го січня у США не стало одного з найбільш легендарних спортсменів відкритої ери – Кобі Браянта. Американські ЗМІ повідомили про жахливу авіакатастрофу, в якій загинув баскетболіст. "Чорна Мамба", як називали Браянта, підкорив серця мільйонів своєю неймовірною грою та дивовижним рекордами.

Основні досягнення і рекорди Кобі Браянта

5-разовий чемпіон НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010);

найрезультативніший гравець в історії "Лейкерс";

найрезультативніший гравець НБА (2006-2007);

найкращий гравець (MVP) сезону НБА 2008;

олімпійський чемпіон 2008, 2012;

MVP фіналу НБА (2009, 2010);

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наймолодший гравець, обраний в збірну всіх зірок новачків НБА (1996/97);

наймолодший гравець, обраний в збірну всіх зірок захисту НБА (1999/00);

наймолодший гравець, який вийшов в стартовому складі в грі НБА (18 років 158 днів);

наймолодший гравець, який вийшов в стартовому складі в матчі всіх зірок НБА;

п'ятий гравець в історії НБА, який подолав рубіж у 30 000 очок;

наймолодший гравець в історії НБА, який подолав рубіж у 30 000 очок.

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На рахунку Кобі 32 310 очок, що є четвертим показником в історії НБА. 26 січня Леброн Джеймс перевершив показник Кобі. Леброн побив позначку Браянта у рідному місті Кобі. На кросівках Джеймса був напис "Кобра назавжди".

.@KingJames wrote "Mamba 4 Life" on his shoes as he has a chance to pass @kobebryant for third on the all-time scoring list pic.twitter.com/9n6afaaXBR — ESPN (@espn) January 26, 2020

Браянт 18 разів брав участь у матчах всіх зірок НБА (1998, 2000-2016);

MVP матчу всіх зірок НБА (2002, 2007, 2009, 2011);

11 раз входив в 1-у збірну зірок НБА (2002-2004, 2006-2013);

2 рази входив у 2-у збірну зірок НБА (2000-2001);

2 рази входив до 3-ї збірної зірок НБА (1999, 2005);

9 разів входив в 1-у збірну всіх зірок захисту (2000, 2003-2004, 2006-2011);

3 рази входив у 2-у збірну всіх зірок захисту (2001-2002, 2012);

переможець конкурсу слем-данків (1997);

визнаний 5-м спортсменом десятиліття за версією популярного журналу Sports Illustrated;

в останній грі проти "Юти" Браянт набрав 60 очок, ставши найстаршим гравцем, якому підкорилася ця позначка. Також Кобі став першим в історії ліги, кому вдалося набрати стільки очок в прощальному матчі;

у грудні 2017 року "Лейкерс" вивели з обігу обидва – 8-й і 24-й – номера Кобі. Браянт став 10-м гравцем в історії "Лейкерс", чий номер був виведений з обігу, і першим, в честь якого вивели відразу два номери;

у 2018 році отримав премію "Оскар" за анімаційний короткометражний фільм.