Рекорди та досягнення Кобі Браянта
Вранці 26-го січня у США не стало одного з найбільш легендарних спортсменів відкритої ери – Кобі Браянта. Американські ЗМІ повідомили про жахливу авіакатастрофу, в якій загинув баскетболіст. "Чорна Мамба", як називали Браянта, підкорив серця мільйонів своєю неймовірною грою та дивовижним рекордами.
Основні досягнення і рекорди Кобі Браянта
5-разовий чемпіон НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010);
найрезультативніший гравець в історії "Лейкерс";
найрезультативніший гравець НБА (2006-2007);
найкращий гравець (MVP) сезону НБА 2008;
олімпійський чемпіон 2008, 2012;
MVP фіналу НБА (2009, 2010);
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наймолодший гравець, обраний в збірну всіх зірок новачків НБА (1996/97);
наймолодший гравець, обраний в збірну всіх зірок захисту НБА (1999/00);
наймолодший гравець, який вийшов в стартовому складі в грі НБА (18 років 158 днів);
наймолодший гравець, який вийшов в стартовому складі в матчі всіх зірок НБА;
п'ятий гравець в історії НБА, який подолав рубіж у 30 000 очок;
наймолодший гравець в історії НБА, який подолав рубіж у 30 000 очок.
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На рахунку Кобі 32 310 очок, що є четвертим показником в історії НБА. 26 січня Леброн Джеймс перевершив показник Кобі. Леброн побив позначку Браянта у рідному місті Кобі. На кросівках Джеймса був напис "Кобра назавжди".
Браянт 18 разів брав участь у матчах всіх зірок НБА (1998, 2000-2016);
MVP матчу всіх зірок НБА (2002, 2007, 2009, 2011);
11 раз входив в 1-у збірну зірок НБА (2002-2004, 2006-2013);
2 рази входив у 2-у збірну зірок НБА (2000-2001);
2 рази входив до 3-ї збірної зірок НБА (1999, 2005);
9 разів входив в 1-у збірну всіх зірок захисту (2000, 2003-2004, 2006-2011);
3 рази входив у 2-у збірну всіх зірок захисту (2001-2002, 2012);
переможець конкурсу слем-данків (1997);
визнаний 5-м спортсменом десятиліття за версією популярного журналу Sports Illustrated;
в останній грі проти "Юти" Браянт набрав 60 очок, ставши найстаршим гравцем, якому підкорилася ця позначка. Також Кобі став першим в історії ліги, кому вдалося набрати стільки очок в прощальному матчі;
у грудні 2017 року "Лейкерс" вивели з обігу обидва – 8-й і 24-й – номера Кобі. Браянт став 10-м гравцем в історії "Лейкерс", чий номер був виведений з обігу, і першим, в честь якого вивели відразу два номери;
у 2018 році отримав премію "Оскар" за анімаційний короткометражний фільм.