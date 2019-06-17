Залишити "Рому" – все одно що померти: легендарний Франческо Тотті оголосив, що покидає клуб

Легендарний італійський футболіст Франческо Тотті оголосив, що покидає клуб. У 2017 він завершив кар'єру футболіста, після чого став директором клубу. Тепер Тотті покидає "вовків" і як менеджер.

Як стало зрозуміло зі слів Тотті, він покидає "Рому" з власної ініціативи через власників клубу.

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Якщо я повернуся в "Рому", то клубу потрібен новий власник. У першу чергу. Якби нові власники повірили в мене, то це було б здорово. Можу сказати, що я ніколи не заподію шкоди клубу. Це набагато важче, ніж йти як гравцеві. Залишити "Рому" – все одно що померти. Я відчуваю, що було б краще, якби я помер.



За ці роки багато говорили мені, що я маю дуже велику вагу в цьому клубі. Це мені заважає. Це була не моя вина, тому що у мене ніколи не було можливості виразити себе. Я ніколи не був залучений у проект повністю. У перший рік це, може бути, припустимо. Але в другій рік я зрозумів, що хочу працювати, але ми ніколи не збиралися разом, ніколи не допомагали один одному.



Вони знали мої наміри й те, як багато я хотів дати цьому клубу. Але вони ніколи не хотіли, щоб я був тут. Вони виключали мою участь з кожного рішення,

– цитує Тотті Football Italia.

Хто такий Франческо Тотті?

Видатний італійський футболіст, атакувальний півзахисник або нападник. Колишній капітан італійської "Роми", кольори якої захищав протягом усієї кар'єри, з 1992 по 2017 рік.



Чемпіон світу 2006 року і віце-чемпіон Європи 2000 року в складі національної збірної Італії. Чемпіон Італії 2001 року, володар Кубка Італії 2006-07, 2007-08 років, володар Суперкубка Італії 2001, 2007.



Тричі футболіст року в Італії за версією Guerin Sportivo: 1998, 2003, 2004. Найкращий футболіст Італії 1999 року. Найкращий бомбардир чемпіонату Італії 2006/07. Володар "Золотої бутси" 2007. Володар премії Golden Foot 2010.