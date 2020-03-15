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Замість рукостискань українські хокеїсти оригінально подякували один одному – відео

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УХЛ відмовилася від рукостискань / УХЛ

15 березня в Херсоні відбувся другий поєдинок чвертьфінальної серії між місцевим "Дніпром" і харківським МХК "Динамо".

В рамках цієї зустрічі "щуки" розгромили харківський клуб (12:0) і вийшли в півфінал плей-офф.

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Матч проходив без глядачів, в зв'язку з заходами, які необхідно прийняти через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні.

Для того, щоб мінімізувати ризик поширення інфекції, рішенням дирекції Української хокейної ліги було прийнято відмовитися від післяматчевих рукостискань. Замість цього гравці, рухаючись назустріч один одному, подякували суперника за гру ударом крагом в крагу (краги – хокейні рукавички).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Хокей
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