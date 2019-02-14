"Запоріжжя" на останніх хвилинах драматично виграло у "Політехніка" на виїзді: відео

Баскетбольний матч між "Політехніком" та "Запоріжжям" у Харкові відзначився справжнім трилером наприкінці гри. Вона ж принесла перемогу гостям.

Харків’яни краще розпочали матч та відразу організували міні-ривок 5:0. Проте запоріжці зуміли ще у першій чверті зрівняти рахунок. Хоча на першу перерву команди пішли за мінімальної переваги "Політехніка" 21:19.

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В другій десятихвилинці на паркеті вболівальники продовжили спостерігати рівну та цікаву боротьбу: команди по черзі виходили в лідери матчу. Дещо краще це виходило в господарів, які зуміли віддалитися на 7 балів, але команда Плеханова дуже швидко опонентів наздогнала. На велику перерву колективи пішли за рахунку 45:43.

У третій чверті потужний старт видали харків’яни: Кромер та компанія організували ривок для своєї команди та повели +8. Але гості були проти та знову зрівняли рахунок під кінець періоду.

В справжній трилер перетворився останній період. Кожні декілька десятків секунд змінювався лідер в "Локомотиві", але сильнішими все ж в кінцівці виявилися гості, які й здобули чергову перемогу в рамках Суперліги Парі-Матч.

Політехнік – Запоріжжя 86:90 (21:19, 24:24, 21:22, 19:25)

Відео останньої хвилини матчу Політехнік – Запоріжжя