"Запоріжжя" здолав "Хімік" і став переможцем регулярного чемпіонату Суперліги

"Запоріжжя" в останньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги приймав "Хімік" – в цьому матчі команди визначали переможця регулярного чемпіонату.

"Запоріжжя" – "Хімік" 93:82 (28:21, 26:26, 16:22, 23:13)

Читайте також: "Хімік" захопив лідерство у Суперлізі та інші матчі 20 березня: огляд

Команди провели результативну першу половину, протягом більшої частини якої в рахунку лідирували господарі. Команда Валерія Плеханова виграла стартову чверть завдяки більш гнучкому нападу. Обидва колективи з класним відсотком атакували з-за дуги, але результативні швидкі відриви та атаки через фарбу дозволили команді Валерія Плеханова вийти в лідери.

У другій чверті южненці швидко відіграли 7 очок відставання і навіть вийшли вперед завдяки зброї, яка до великої перерви гостей не підводила. 9 з 17 влучних триочкових змусили запоріжців опинитись у ролі наздоганяючих, але ненадовго. Очки після 11 втрат суперника, вдала гра гравців лави запасних та знову ж таки краща гра на фаст-брейках дозволили господарям повернути собі лідерство та піти на велику перерву за переваги в ті ж самі 7 балів.

В третій чверті гостям вдалося додати у захисті: команда Віталія Степановського вперше в матчі пропустила менше 20 очок за чверть, при цьому свої 22 набрала. Увімкнувся у нападі Едвін, який допоміг Хіміку перед заключною десятихвилинкою скоротити відставання до 1 очка.

Читайте також: Колишній гравець збірної України перебрався до російського чемпіонату

З тієї ж переваги команди увійшли і в заключну 5-хвилинку, але "Запоріжжя" достроково втратив одного зі своїх лідерів – Малік Трент отримав 5-й фол задовго до закінчення основного часу гри. "Кадрова втрата у відповідь" сталася за 3 хвилини, коли, отримавши фол у нападі, відфолився лідер Хіміка Деон Едвін, але це сталося вже за рахунку "+5" для господарів, які вже у наступному нападі збільшили перевагу до 7 очок.

Южненці опинились у скрутному становищі, адже на те щоб відіграти це відставання у них залишалося лише півторих хвилини. Рятівний триочковий спробував виконати Ілля Сидоров, але його спроба була невлучною, а вже на іншій половині майданчику Хілл черговим данком збільшив перевагу своєї команди до 9 балів – наздогнати суперника гості не зуміли.

"Запоріжжя" дотиснув суперника у четвертій чверті, пропустивши лише за 13 очок за останній ігровий відрізок, і виграв домашній матч з рахунком 93:82.

Читайте також: Лень допоміг "Атланті" вирвати перемогу у матчі НБА проти "Юти": відео

Це означає, що "Запоріжжя" став чемпіоном регулярного чемпіонату Суперліги, а "Хімік" залишився на другій позиції в турнірній таблиці. У першому раунді плей-оф запоріжці протистоятимуть чемпіонам України "Черкаським Мавпам", а "Хімік" стартуватиме у плей-оф із серії проти "Політехніка".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram