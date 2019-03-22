"Запоріжжя" здолав "Хімік" і став переможцем регулярного чемпіонату Суперліги

5 Читать новость на русском
"Запоріжжя" здолав "Хімік"
"Запоріжжя" здолав "Хімік" / ФБУ

"Запоріжжя" в останньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги приймав "Хімік" – в цьому матчі команди визначали переможця регулярного чемпіонату.

"Запоріжжя" – "Хімік" 93:82 (28:21, 26:26, 16:22, 23:13)

Читайте також: "Хімік" захопив лідерство у Суперлізі та інші матчі 20 березня: огляд

Команди провели результативну першу половину, протягом більшої частини якої в рахунку лідирували господарі. Команда Валерія Плеханова виграла стартову чверть завдяки більш гнучкому нападу. Обидва колективи з класним відсотком атакували з-за дуги, але результативні швидкі відриви та атаки через фарбу дозволили команді Валерія Плеханова вийти в лідери.

У другій чверті южненці швидко відіграли 7 очок відставання і навіть вийшли вперед завдяки зброї, яка до великої перерви гостей не підводила. 9 з 17 влучних триочкових змусили запоріжців опинитись у ролі наздоганяючих, але ненадовго. Очки після 11 втрат суперника, вдала гра гравців лави запасних та знову ж таки краща гра на фаст-брейках дозволили господарям повернути собі лідерство та піти на велику перерву за переваги в ті ж самі 7 балів.

В третій чверті гостям вдалося додати у захисті: команда Віталія Степановського вперше в матчі пропустила менше 20 очок за чверть, при цьому свої 22 набрала. Увімкнувся у нападі Едвін, який допоміг Хіміку перед заключною десятихвилинкою скоротити відставання до 1 очка.

Читайте також: Колишній гравець збірної України перебрався до російського чемпіонату

З тієї ж переваги команди увійшли і в заключну 5-хвилинку, але "Запоріжжя" достроково втратив одного зі своїх лідерів – Малік Трент отримав 5-й фол задовго до закінчення основного часу гри. "Кадрова втрата у відповідь" сталася за 3 хвилини, коли, отримавши фол у нападі, відфолився лідер Хіміка Деон Едвін, але це сталося вже за рахунку "+5" для господарів, які вже у наступному нападі збільшили перевагу до 7 очок.

Южненці опинились у скрутному становищі, адже на те щоб відіграти це відставання у них залишалося лише півторих хвилини. Рятівний триочковий спробував виконати Ілля Сидоров, але його спроба була невлучною, а вже на іншій половині майданчику Хілл черговим данком збільшив перевагу своєї команди до 9 балів – наздогнати суперника гості не зуміли.

"Запоріжжя" дотиснув суперника у четвертій чверті, пропустивши лише за 13 очок за останній ігровий відрізок, і виграв домашній матч з рахунком 93:82.

Читайте також: Лень допоміг "Атланті" вирвати перемогу у матчі НБА проти "Юти": відео

Це означає, що "Запоріжжя" став чемпіоном регулярного чемпіонату Суперліги, а "Хімік" залишився на другій позиції в турнірній таблиці. У першому раунді плей-оф запоріжці протистоятимуть чемпіонам України "Черкаським Мавпам", а "Хімік" стартуватиме у плей-оф із серії проти "Політехніка".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Вихідні на Великдень 2019: скільки будуть відпочивати українці
сьогодні
51888
Теги: БК Хімік Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу БК Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Андрій Шевченко заговорив про бажання тренувати клуб
сьогодні 11:12 Андрій Шевченко заговорив про бажання тренувати клуб
508
Португалія – Україна: анонс матчу кваліфікації на Євро-2020
сьогодні 08:00 Португалія – Україна: анонс матчу кваліфікації на Євро-2020
820
Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус
21 березня 20:41 Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус
431
Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
21 березня 18:00 Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
Михайло Гема 342
Сербський футболіст ледь не відірвав ногу партнеру Зінченка: моторошне відео
21 березня 15:09 Сербський футболіст ледь не відірвав ногу партнеру Зінченка: моторошне відео
1051
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук