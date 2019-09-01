Зоря – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

Луганська "Зоря" 1-го вересня у Запоріжжі прийме київське "Динамо". Переглянути центральний матч 6-го туру УПЛ можна онлайн та по телебаченню.

Поєдинок "Зоря" – "Динамо" у чемпіонаті України покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 19:25. Гра розпочнеться о 19:30.

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Переглянути матч "Зоря" – "Динамо" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 78 гривень. Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub.

Також матч "Зоря" – "Динамо" можна переглянути на сайті каналу "2+2" за посиланням.

У чемпіонаті України "Зоря" набрала 10 очок і ділить друге місце з "Десною". В активі "Динамо" тільки сім очок і четверте місце в турнірній таблиці.

Результат матчу "Зоря" – "Динамо" читайте на сайті Спорт24.