Збірна України переможно стартувала у відборі на Євробаскет-2021

Збірна України з баскетболу перемогла на виїзді Австрію в стартовому поєдинку чемпіонату Європи 2021 року – 88:73.

Австрія – Україна 73:88 (17:22, 22:22, 9:20, 25:24)

Номінально гості вважалися беззаперечним фаворитом поєдинку в Граці. Господарі таки не змогли залучити свого головного легіонера Сільвена Ландесберга з китайського чемпіонату, а вже безпосередньо перед поєдинком вибув через пошкодження досвідчений центровий з німецького "Ольденбурга" Рашид Махальбашич.

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За таких умов австрійці, як і обіцяв їхній тренер Рауль Корнер, максимально зосередили на грі зусилля усіх інших виконавців. Відтак більшу частину стартової чверті господарі досить впевнено стримували гостей. Лише під кінець чверті українці змогли відірватися на 5 очок.

По ходу другої чверті українці виходили вперед уже на 13 очок. Та втримати тенденцію не вдалося. Швидкість з високою реалізацією дозволили австрійцям до великої перерви повернути різницю в рахунку до тих же п’яти очок.

Остаточно ігрова перевага гостей позначилася в стратегічно важливій третій чверті. Українці вже суттєво випереджали австрійців у реалізації та на підбираннях. Навіть більша кількість втрат уже не впливала на загальний перебіг. То ж до заключної 10-хвилинки наша команда додала до загальної різниці ще 11 очок.

У гостей за відсутності інших лідерів очікувано найкращим став захисник "Капфенберга" Богич Вуйошевич, який найбільше попсував нервів гравцям "Київ-Баскета" Айнарса Багатскіса під час поєдинків кваліфікації Ліги чемпіонів. Втім його активності було замало, аби переломити загальний перебій подій.

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Збірна України стримала наполегливі спроби суперника вдігратися на останніх хвилинах, а заключні триочковий Пустозвонова з данком Боброва встановили остаточну переможну крапку для гостей.

У наступному матчі відбору на ЄвроБаскет-2021 Україна грає 23 лютого в Запоріжжі проти Угорщини, яка несподівано перемогла вдома Словенію (77:75). Таким чином, за рахунок кращої різниці саме команда Айнарса Багатскіса очолила квартет F.