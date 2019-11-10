Збірна України прикро поступилася Латвії у фіналі турніру в Талліні

Збірна України з хокею програла у фінальному матчі Turkish Airlines Baltic Challenge Cup команді Латвії з рахунком 2:3.

Україна – Латвія 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голи: Янішевський (9:08), Лялька (49:54)

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Матч українці почали дуже активно, намагаючись максимально пресингувати противника в його зоні. Однак, рахунок був відкритий завдяки небезпечній контратаці в ході якої, після точного пасу від Павла Тарана, Олексій Янішевський розкрив латвійські ворота.

Після пропущеної шайби команда з Латвії не на жарт активізувалася і повністю захопила контроль на майданчику, істотно перекидали свого опонента. За 30 секунд до кінця першого періоду такий пресинг вилився в закинуту шайбу – в більшості латвійці розіграли класну атаку і відправили шайбу точно в дальню дев'ятку воріт Олега Петрова, зрівнявши цифри на табло.

Навіть при досить рівній грі другу двадцятихвилинку українська команда провела не дуже вдало. Україна не змогла реалізувати свої гольові моменти, залишивши ворота Латвії в другому періоді сухими. А ось латвійці зуміли скористатися своїми шансами біля воріт України та двічі прошили Олега Петрова, отримавши подвійну перевагу.

Заключний період українці провели на високих швидкостях, всіма силами намагаючись відіграти пропущені в другій двадцятихвилинці шайби. До екватора періоду це дало свої плоди – в більшості воротаря латвійців прошив Віталій Лялька, повернувши українському вболівальнику надію на перемогу в цьому турнірі.

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Однак, навіть не дивлячись на велику кількість атак від української національної команди, латвійці витримали натиск і зуміли зберегти своє мінімальну перевагу.

Поразка 2:3 і національна збірна України під керівництвом Сергія Вітера посіла друге друге місце на Turkish Airlines Baltic Challenge Cup. Зазначимо, що цей турнір став першим етапом підготовки української команди до передолімпійського відбіркового турніру, який пройде в столиці Казахстану з 6-го по 9 лютого.