Збірна України програла Росії у півфіналі чемпіонату світу з фехтування

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Збірна України з фехтування
Збірна України з фехтування / Фото з відкритих джерел

Жіноча команда України з фехтування на шпагах не зуміла вийти у фінал чемпіонату світу, який проходить в Угорщині.

У півфіналі українки зустрічалися з командою Росії і поступилися з рахунком 40:42.

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В іншому півфіналі Китай виграв у Італії (44:31). Таким чином, італійки стануть суперницями українок у боротьбі за бронзу світової першості.

Склад збірної України: Фейба Бежура, Олена Кривицька, Ксенія Пантелєєва, Яна Шемякіна. Матч за третє місце стартує о 16:20 за Києвом.

Спорт 24 писав, що Ольга Харлан виграла чемпіонат світу з фехтування у Будапешті (Угорщина). Це четверта перемога на чемпіонатах світу для Харлан в індивідуальному турнірі.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Фехтування
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