Збірна України програла Швеції на Кубку Федерації

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Збірна України програла Швеції
Збірна України програла Швеції / ftu.org.ua

Збірна України програла перше протистояння у рамках групового раунду Кубка Федерації. Українські тенісистки поступилися шведкам з рахунком 2:1.

Надія Кіченок/Марта Костюк (Україна) – Міріям Бьорклунд/Корнелія Емілі Лістер (Швеція) 1:2 (6:2, 3:6, 5:7)

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У першому сеті українські тенісистки легко впоралися із суперницями, перемігши 6:2. Однак у другій партії вже більш впевнено грали саме суперниці українок, які зрівняли рахунок у матчі.

У вирішальному сеті тенісистки по черзі брали брейки. Проте в 12 геймі українкам не вдалося відібрати подачу шведок, які виграли сет 7:5. 

Таким чином, збірна України програла перше протистояння з рахунком 2:1. Раніше єдину перемогу для збірної України здобула Даяна Ястремська18-річній українці протистояла досвідчена Йоханна Ларссон, яку Даяна обіграла у двох сетах.

Натомість свій матч не змогла виграти Леся Цуренко, яка розгромно програла Ребеккі Петерсон.

7 лютого українки зіграють проти збірної Болгарії, а 8 лютого – з тенісистками Естонії. Переможець квартету 9 лютого зіграє проти збірної, яка очолить групу A (Польща, Росія, Данія).

Що таке Кубок Федерації?
Кубок Федерації (FED Cup) – це найбільші міжнародні командні змагання у жіночому тенісі. Організатором турніру є Міжнародна федерація тенісу. У чоловічому турнірі аналогічні змагання називаються Кубок Девіса. Найбільше Кубок вигравала збірна США – 18; десять перемог на рахунку збірної Чехії (включаючи успіхи часів Чехословаччини), а сім – в австралійок.

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Теги: Спорт Теніс
Джерело: 24 Канал
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