Збірна України з футзалу у вересні проведе два товариські матчі в Івано-Франківську

З 22 по 24 вересня в Івано-Франківську відбудуться міжнародні товариські поєдинки за участі збірних України, Румунії та Грузії. Місцем їх проведення стане спорткомплекс КФВ.

22 вересня збірна України зіграє Румунії. 24 вересня запланований матч проти Грузії. Між цими поєдинками запланована гра збірних Румунії та Грузії. Квитки на всі три матчі уже надійшли у продаж.

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Нагадаємо, що збірна України готується до основного раунду відбору до ЧС-2020. Поєдинки цієї стадії відбудуться 22—27 жовтня цього року. Суперниками синьо-жовтих будуть Словенія, Македонія та Косово. За регламентом до еліт-раунду проб'ються дві кращі збірні квартету.