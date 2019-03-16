Збірна України зазнала втрат перед останнім етапом Кубка світу з біатлону

На останній етап Кубка світу з біатлону в норвезький Холменколлен жіноча збірна України відправиться без свого лідера. Юлія Джима пропустить цей етап.

Після здобуття бронзових медалей в естафеті на чемпіонаті світу з біатлону у шведському Естерсунді, Юлія Джима відправиться в Україну. Про це вона заявила у коментарі Sport Arena.

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При цьому спортсменка не уточнила, чому не візьме участь у етапі в Холменколлені. Цілком ймовірно, причиною є проблеми зі спиною.

Таким чином Україна відправиться на останній етап в Холменколлені в складі Юлії Журавок, Віти та Валі Семеренко, Анастасії Меркушіної, а також Анни Кривонос. Етап Кубка світу в Холменколлені відбудеться з 21 по 24 березня. Він стане заключним в сезоні-2018-2019. спортсменки пробіжать спринт, гонку переслідування та мас-старт.

Ще перед тим Юлія Джима заявила, що готова була пропустити сезон 2018-2019 через проблеми зі здоров’ям. Однак саме вона стала найуспішнішою українкою, здобувши дві медалі – золото в індивідуальній гонці в Поклюці на етапі Кубка світу та бронзу в естафеті на Чемпіонаті світу, де бігла на третьому етапі. При цьому що до сезону Джима готувалася окремо – під керівництвом колишнього тренера збірної України Уроша Велепеца.

Збірна України ще посеред сезону втратила капітана – Олена Підгрушна достроково закінчила сезон через гостру стадію міокардиту.