Жеребкування Кубку України перенесли: стала відома причина

У п'ятницю, 26 липня. мало відбутися жеребкування першого попереднього етапу Кубку України. Однак його довелося перенести.

Як йдеться в повідомленні на сайті Української асоціації футболу, причиною стала зміна складу учасників Першої та Другої ліг.

Читайте також: Трансфери команд УПЛ: онлайн

Нагадаємо, що у першому попередньому етапі мали зіграти 18 команд Другої ліги та дві команди-аматори. Їх матчі мали відбутися 7 серпня. Однак "Арсенал-Київ", який мав виступити у Першій лізі, знявся зі змагань. Його місце зайняв запорізький "Металург", що мав розпочинати сезон у Другій лізі. Відтак організатори змушені змінювати процедуру жеребкування.

Про дату й час проведення жеребкування буде повідомлено пізніше.