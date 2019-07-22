"Динамо" дізналося суперника у Лізі чемпіонів

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Жеребкування Ліги чемпіонів 2020 – суперник Динамо Київ
Ліга чемпіонів / Фото з відкритих джерел

Київське "Динамо" дізналося суперника в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Саме з цього етапу український клуб стартує в найпрестижнішому турнірі Європи.

Першим суперником "Динамо" на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів буде бельгійський "Брюгге". За бельгійців виступає українець Едуард Соболь.

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Якщо київський клуб подолає третій кваліфікаційний раунд, то зіграє у плей-офф. Під час жеребкування цього етапу "Динамо" також буде серед сіяних команд.

6/7 серпня відбудуться перші матчі, 13 серпня матчі-відповіді. Команди, які програли на цій стадії, продовжать боротьбу на груповому етапі Ліги Європи.

Сьогодні свого суперника у єврокубках дізнаються луганська "Зоря" та "Маріуполь". Українські клуби дізнаються потенційних суперників по 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Ліга чемпіонів
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