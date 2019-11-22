Євро-2020: відбулося жеребкування стикових матчів
У Бухаресті (Румунія) 22 листопада відбулося жеребкування стикових матчів Євро-2020. У стикових матчах зіграють 16 найкращих представників груп Ліги націй (по чотири з кожної ліги) з числа тих, хто не пробився у фінальну стадію через кваліфікацію. Ці команди розіграють 4 путівки на Євро-2020.
16 команд розподілені на чотири групи. У кожній групі будуть зіграні два півфінали: переможці півфіналів зіграють у фіналах, де буде розіграно путівку на груповий етап Євро-2020.
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Шлях A
Ісландія – Румунія
Болгарія – Угорщина
Переможець пари Болгарія – Угорщина буде господарем у фіналі шляху A.
Шлях B
Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія
Словаччина – Ірландія
Переможець пари Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія буде господарем у фіналі шляху B.
Шлях C
Шотландія – Ізраїль
Норвегія – Сербія
Переможець півфіналу Норвегія – Сербія буде господарем фіналу шляху C.
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Шлях D
Грузія – Білорусь
Північна Македонія – Косово
Переможець пари Грузія – Білорусь буде господарем у фіналі шляху D.
Матчі стадії 1/2 фіналу відбудуться 26 березня 2020 року. Чотири фінали пройдуть 30 березня.
Переможці стикових матчів будуть у 4-у кошику під час жеребкування групового етапу Євро-2020. Жеребкування відбудеться 30 листопада.