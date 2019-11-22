Євро-2020: відбулося жеребкування стикових матчів

У Бухаресті (Румунія) 22 листопада відбулося жеребкування стикових матчів Євро-2020. У стикових матчах зіграють 16 найкращих представників груп Ліги націй (по чотири з кожної ліги) з числа тих, хто не пробився у фінальну стадію через кваліфікацію. Ці команди розіграють 4 путівки на Євро-2020.

16 команд розподілені на чотири групи. У кожній групі будуть зіграні два півфінали: переможці півфіналів зіграють у фіналах, де буде розіграно путівку на груповий етап Євро-2020. Читайте також: УЄФА офіційно затвердив кошики жеребкування Євро-2020: Україна серед сіяних Шлях A Ісландія – Румунія Болгарія – Угорщина Переможець пари Болгарія – Угорщина буде господарем у фіналі шляху A. Шлях B Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія Словаччина – Ірландія Переможець пари Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія буде господарем у фіналі шляху B. Шлях C Шотландія – Ізраїль Норвегія – Сербія Переможець півфіналу Норвегія – Сербія буде господарем фіналу шляху C. Це важливо: Україна зіграє на Євро-2020: де купити квитки на фінальну стадію та яка ціна Шлях D Грузія – Білорусь Північна Македонія – Косово Переможець пари Грузія – Білорусь буде господарем у фіналі шляху D. Матчі стадії 1/2 фіналу відбудуться 26 березня 2020 року. Чотири фінали пройдуть 30 березня. Переможці стикових матчів будуть у 4-у кошику під час жеребкування групового етапу Євро-2020. Жеребкування відбудеться 30 листопада.