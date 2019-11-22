Євро-2020: відбулося жеребкування стикових матчів

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Євро-2020: результати жеребкування стикових матчів / uefa.com

У Бухаресті (Румунія) 22 листопада відбулося жеребкування стикових матчів Євро-2020. У стикових матчах зіграють 16 найкращих представників груп Ліги націй (по чотири з кожної ліги) з числа тих, хто не пробився у фінальну стадію через кваліфікацію. Ці команди розіграють 4 путівки на Євро-2020.

16 команд розподілені на чотири групи. У кожній групі будуть зіграні два півфінали: переможці півфіналів зіграють у фіналах, де буде розіграно путівку на груповий етап Євро-2020.

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Шлях A

Ісландія – Румунія

Болгарія – Угорщина

Переможець пари Болгарія – Угорщина буде господарем у фіналі шляху A.

Шлях B

Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія

Словаччина – Ірландія

Переможець пари Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія буде господарем у фіналі шляху B.

Шлях C

Шотландія – Ізраїль

Норвегія – Сербія

Переможець півфіналу Норвегія – Сербія буде господарем фіналу шляху C.

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Шлях D

Грузія – Білорусь

Північна Македонія – Косово

Переможець пари Грузія – Білорусь буде господарем у фіналі шляху D.

Матчі стадії 1/2 фіналу відбудуться 26 березня 2020 року. Чотири фінали пройдуть 30 березня.

Переможці стикових матчів будуть у 4-у кошику під час жеребкування групового етапу Євро-2020. Жеребкування відбудеться 30 листопада.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Євро-2020
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